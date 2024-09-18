明日（19日）開会する兵庫県議会の定例会で、県職員への「パワハラ疑惑」が報じられている斎藤元彦知事の不信任決議案が提出される見通しとなっている。すでに斎藤知事に対し、知事与党と目される「維新の会」も含むすべての会派から辞職の申し入れが行われており、不信任案が提出されれば可決されることはほぼ確実な情勢といえる。 斎藤知事が辞職を拒んだ場合、どのようなシナリオが考えられるか。斎藤知事に「勝算」はあるのだ