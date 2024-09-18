息子を名乗る男が「女性を妊娠させた」などとうそを言って、高齢女性から現金をだまし取る詐欺事件が愛知県内で相次ぎ、計1150万円の被害がありました。 警察によりますと14日から17日までの間に、豊橋市に住む70代の女性に息子を名乗る男から「不倫相手に子どもができた」「慰謝料や弁護士費用を請求されている」などと電話がありました。 女性は岡崎市内の路上で男に計200万円の現金を手渡し、だまし取られました。