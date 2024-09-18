兵庫県明石市には、源氏物語の第13帖「明石の巻」に登場する場所やモノに見立てられた名所が数々存在します。例えば、明石入道浜の館になぞらえた「善楽寺」にある“明石入道の碑”や、光源氏が明石の上に会いに行くために通った道とした「蔦の細道」（無量光寺内）などです。松平忠国が建てた「明石入道の碑」（善楽寺）（提供：明石市）これらは、文学に通じていたとされる明石藩の第五代藩主・松平忠国が、文学遺跡として