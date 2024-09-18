アニメ映画『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018年公開）を上映しながら、そのスコアをオーケストラ＋ターンテーブルの生演奏で味わう未曾有のショー、『スパイダーマン：スパイダーバース LIVE IN CONCERT』が待望の日本初上陸を果たした。同作のスコアを作曲したダニエル・ペンバートン、スクラッチを担当したDJブレイキー（イギリスDMC大会の2004年チャンピオン）と、東京フィル特別編成オーケストラ／指揮：栗田博文と