ロンドン発のバンド、PREP（プレップ）による2ndアルバム『The Programme』が、7月の発売以来ロングセラーを記録している。ヨット・ロック（AOR）やR&B、シティ・ポップ等をベースに「懐かしくも新しい」サウンドを聴かせる彼らは、特にアジア圏で大きな人気を得ており、本作の好評をきっかけとして、ここ日本でもより一層注目度が高まっている。バンド結成のいきさつから、音楽的コンセプト、エディ・チャコンやタイのプム・