7都市8公演のワールドツアー「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」の日本公演として行われた東京味の素スタジアムでの2デイズライブ。2日目の模様をレポートする。【写真ギャラリー】「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」ライブ写真（全8点）本編終盤、Taka（Vo）が「今回のツアーは次のアルバムの表現方法をなんとなくわかってもらえたらいいなと思って組んだツアーです。この後、台湾、ドイツ、フランス、イギリ