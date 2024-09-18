「Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro」 Blackmagic Designは、為替変動に伴う製品価格の改定を実施し、全製品を値下げした。値下げ率は約8～12％。 例えば6Kセンサーを搭載した「Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro」は435,800円から398,800円に、12K撮影ができるシネマカメラ「Blackmagic URSA Cine 12K LF」は2,578,000から2,358,000円に、iPadと組み合わせて使用できるカラーパネル「DaVin