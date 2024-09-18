高松東警察署 18日午後3時30分ごろ、香川県三木町で物置や工場の一部が焼けました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、工場の関係者が火災に気づき、119番通報しました。消防が駆け付けて50分ほどで消し止めました。 この火事で、物置や下草が約100平方メートル、また隣接する工場の一部が焼けたということです。