「長島愛生園歴史館」で開かれた記念式典 岡山県瀬戸内市の国立ハンセン病療養所長島愛生園の歴史を伝える施設の来館者が20万人を突破し、記念式典が開かれました。 長島愛生園歴史館の20万人目の来館者になったのは、京都大学の学生・黒田雄誠さんです。長島愛生園入所者自治会の中尾伸治会長（90）らから記念品として入所者が作った焼き物などを受け取りました。 長島愛生園歴史館はハンセン病への理解を深めてもら