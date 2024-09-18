HOTEL R9 The Yard 丸亀丸亀市飯野町 普段はホテルとして運営し、地震などの有事の際には被災地に移設できるコンテナホテルが香川県丸亀市にオープンしました。 坂出ICから車で3分の丸亀市飯野町にオープンしたコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丸亀」です。 客室の広さは13平方メートル。ダブルルームとツインルーム、合わせて45部屋あります ベッドにはアメリカ・シモンズ