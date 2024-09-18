台風14号は、今夜遅くには沖縄本島地方と奄美地方にかなり接近する見込みです。明日19日にかけて、高波に警戒し、強風や土砂災害、低い土地の浸水、川の増水、高潮などに注意をしてください。台風は今夜遅くに沖縄本島地方・奄美地方へ最接近台風14号は、15時には南大東島の南にあり、1時間に約40キロの速さで西北西へ進んでいます。中心付近の気圧は992hPa、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、風の強い領域は台