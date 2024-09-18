スペースXは日本時間2024年9月18日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた欧州の測位システム「Galileo（ガリレオ）」の測位衛星は無事に軌道へ投入されたことが、欧州宇宙連合計画局（EUSPA）のSNSにて報告されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。■打ち上げ情報：ファルコン9（Galileo L13 FOC FM26 & FM32）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年