内閣府月例経済報告（9月） 総括判断を据え置き「景気は一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」 倒産件数「このところ増勢が鈍化している」（前回は：増加がみられる） 国内企業物価「このところ上昇テンポが鈍化している」（前回：緩やかに上昇している） その他項目の判断は据え置き