静岡・東伊豆町の動物園で、ホワイトタイガーの赤ちゃんが生まれ、18日、報道陣にお披露目されました。東伊豆町稲取の伊豆アニマルキングダムでは、9月12日の深夜にホワイトタイガーの父親「ナイト」と母親「シロップ」の間に、赤ちゃん3頭が生まれました。出産は4年ぶりで、3頭の性別はまだ分かりませんが、真っ白な毛に覆われ愛らしい仕草で報道陣をくぎ付けにしました。（伊豆アニマルキングダム 飼育担当者枇榔