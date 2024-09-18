2024年9月18日現在、ガストでは史上初となる「タイムセール」を開催中です。第1弾となる今回は、20日までの開催。平日17時から21時までの時間限定でガストの人気メニューがお得に楽しめます。これは毎日通いたくなる...対象メニューは下記4品。・ビーフ100％粗挽きステーキハンバーグ 通常価格990円のところ、100円引きの890円に。・山盛りポテトフライ 通常価格400〜450円のところ、275円に。・うな重（松） お吸い物・漬物・追い