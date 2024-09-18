社会人軟式野球の日本一を争う「天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント」（スポニチ主催）は18日、静岡県草薙総合運動場硬式野球場で行われ、ゴリラクリニックベースボール（東京第1）が、静岡ガス（静岡）を3―2のサヨナラで下し、初優勝した。最優秀選手賞には、決勝を完投した箭内翔太投手が選出された。東京勢の優勝は、98年優勝の太陽信用金庫以来、26年ぶり5度目。