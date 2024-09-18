東京都内の住宅に設置された防犯カメラには、玄関前にクマが現れ、仁王立ちして家の中に入ろうとしている様子が捉えられていた。今年は、東京都内でもクマの出没件数が急増している。【画像】クマ被害でモモ農家は廃園秋田の農園はロケット花火に爆竹で対策■「怖い」突然飛び出す巨大クマ北海道音威子府村で5日、突然、道路の脇から飛び出してきたのは体長2メートルほどの巨大なクマ。衝突の勢いで、ボンネットに乗り上げ