今もっとも注目される若手女優・飯沼愛を主演に迎え、名作『南くんの恋人』（原作・内田春菊／青林工藝舎刊）を原案に“男女逆転バージョン”で映像化した『南くんが恋人!?』。飯沼演じる主人公の堀切ちよみの相手役、《南くん》役には大人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのメンバーとして活躍し、“国宝級イケメン”としても注目される八木勇征。さらには武田真治、沢村一樹、室井滋、光石研、加賀まりこ、そして木村佳乃