秋田市の料亭で、新米を使ったきりたんぽづくりが始まりました。今年の新米は上々の出来栄えで、きりたんぽづくりにも適しているということです。秋田市大町の料亭濱乃家で18日に始まった、新米を使ったきりたんぽづくり。使うのは、秋田市の雄和地区で刈りとられたばかりのササニシキです。あきたこまちよりも粒の食感が残りやすいといいます。濱乃家は、創業者が90年ほど前にきりたんぽ発祥の地とされる鹿角市で教わった、昔なが