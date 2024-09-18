県や福祉分野の有識者などでつくる協議会が、大規模な災害が発生した際に福祉関係の職員の調整役となる「災害福祉支援センター」の設置を目指していることが分かりました。高齢者や障害者が一般の避難所を利用するといった様々な状況に対応できるよう支援体制の強化を図る方針です。「災害福祉支援センター」は、大規模な災害が発生した際、県外の自治体などから応援に駆け付けた福祉関係職員の調整を担う組織で、すで