Diosが、本日9月18日に新曲「Loopback」を先行配信リリースした。 （関連：Dios、本領発揮の充実ステージバンドの強みも新たな可能性も見せつけた『＆疾走』ファイナル） 同楽曲は10月9日にリリースされる『ガソリン EP』の収録曲で、2ndアルバム『＆疾走』でのコラボレーションに引き続きTAKU INOUEが作編曲で参加。Ichika Nito（Gt/Comp）のギタープレイを起点にビッグバンドサウンドを加