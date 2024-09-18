■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月１８日１４１円８７～８９銭（△１．２８） ０９月１７日１４０円５９～６１銭（▼０．３０） ０９月１３日１４０円８９～９２銭（▼１．８５） ０９月１２日１４２円７４～７６銭（△１．３７） ０９月１１日１４１円３