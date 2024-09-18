日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４１円８７～８９銭と前日に比べ１円２８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１５７円９２～９６銭と同１円３７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１１３１～３２ドルと同０．０００４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS