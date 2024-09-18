日本高校野球連盟は１８日、ホームページでプロ志望届提出者の一覧を更新し、花咲徳栄（埼玉）の石塚裕惺内野手、健大高崎（群馬）の箱山遥人捕手が新たに掲載された。石塚はプロ野球ドラフト会議で上位指名が予想される遊撃手。箱山は今春の選抜大会でチームを優勝に導いた。