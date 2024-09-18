兵庫県の斎藤元彦知事。９月１９日、県議会で知事への不信任案が提出される予定で、その日のうちに可決が確実な情勢です。（兵庫県・斎藤元彦知事）「（Ｑすでにある程度ご自身の進退について決めている？）まずは明日、９月議会開会します。これをしっかりご審議いただいて成立いただくことが大事だと思っています。県政の歩みを止めずに進めていくことが厳しい状況でありますけども私としての責任の果たし方という思いでいま