【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ただただ、私が喜んでる映像が流れると思います」（aiko） aikoが、9月20日21時からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送される『さんまのまんま40年目もさんまの季節がやってきたSP』に出演する。 さんまとテレビで会うのは初めてという初登場のaiko。まんまTシャツにまんまリュック、腰にはまんまのぬいぐるみまでセット。番組への愛が溢れる出で立ちに、あっけにとられるさん