日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万5500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32(32) SBI証券 94(28) BNPパリバ証券 2( 2) 松井証券 2( 2)