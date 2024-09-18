【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今日は本当にもう私が20代からずっと付き合いがある皆さん」（bird） birdが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第477回に登場し、「空の瞳」をドラム、ベース、ギターのバンド編成で、すべてが生の一発撮りパフォーマンスを披露（※9月18日22時よりプレミア公開）。 birdは9月6日に『THE FIRST TAKE』第474回に初登場し、1999年リリースのデビュ&#1254