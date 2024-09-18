日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万5375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 67(67) ゴールドマン証券34(34) ソシエテジェネラル証券 9( 9) BNPパリバ証券 8( 8)