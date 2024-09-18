日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7375円コール 取引高(立会内) auカブコム証券10(10) ABNクリアリン証券 10(10) ◯3万7250円コール 取引高(立会内) ABNクリ