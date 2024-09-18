飲酒運転で親子２人を死傷させた罪に問われている男。初公判で起訴内容を認めました。視覚障害があり白杖をついて歩いていた息子に母親が付き添い、２人で駅に向かっていた途中、事件は起きました。起訴状によりますと岩井拓弥被告（３１）は去年１２月、大阪府岸和田市の道路で酒に酔った状態で乗用車を運転。対向車線脇の路側帯に突っ込んで、歩いていた親子２人をはね、母親の大久保春江さん（当時８２）を死亡させ、息子