伊藤健太郎との破局を経て、現在はロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroと交際している女優の山本舞香だが、９月17日に自身のインスタグラムのストーリーズにそのHiroが撮影した写真を投稿した。満面の笑みを浮かべた山本の写真には「幸せでした」との文字が綴られているが、２人は１日１組限定の紹介制のフレンチレストラン・Fleurs d’ete（フルール ド エテ）を訪れたようだ。まさに２人きりの空間で、交際相手に