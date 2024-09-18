左翼メディアご用達のジャーナリストとして知られる、青木理氏。元共同通信記者で、現在はリベラルな高齢者が好む日曜朝の番組「サンデーモーニング」（TBS系）でコメンテーターを務める。毎日新聞は2021年、10年間レギュラーコメンテーターを務めた「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）を降板した際に特集し、「嫌韓・ヘイトに抵抗した青木理さん」と持ち上げる記事を出した。毎日新聞記者が「穏やかな語り口で『