ＪＲ貨物の組み立てデータ改ざん問題。ＪＲ西日本でも緊急点検が行われています。ＪＲ貨物が列車の車輪や歯車と車軸をつなぐ作業でデータの改ざんなどを行っていた問題を受け、国土交通省は全国の鉄道事業者に緊急点検を指示しています。これを受けＪＲ西日本でもすべての車両の車輪や歯車の圧力値の点検を実施していて、車輪についてはすべての新幹線と在来線の７割ほどで点検が終了し、異常はなかったということです。