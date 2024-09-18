ジェシー7月24日の「NEWSポストセブン」の報道で発覚した、俳優・綾瀬はるかとSixTONES・ジェシーの熱愛。さらに9月に入り、同誌は2人の「米ラスベガス4泊5日お泊り旅行」も報じている。「ラスベガスはジェシーさんの父親の出身地で親戚も多く、彼にとっては“第2の故郷”です。報道によると、9月上旬、綾瀬さんとジェシーさんが20分差で、成田空港の到着ロビーに姿を現しました。2人は仲のよさを見せつけるように“上下黒”のお