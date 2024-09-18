レインボー（吉本興業の公式HPより）《凄いこいつら、俺らのコント何本もパクリにパクってるけど、許されるのか？！》9月16日、自身のXで怒りを露わにしたのは芸人・レインボーのジャンボたかおだ。文章と共に投稿された画像には、YouTubeチャンネル「オンナのソノ」にアップされた動画のタイトルと、レインボーがYouTubeに投稿したコント動画のタイトルが掲載されている。見比べてみると、瓜二つのようだが……。「約20万人の