アニメイトグループのムービック（東京都豊島区） は、アニメ「ザ・ファブル」デザインのグッズ3種を受注生産で発売する。その予約を、2024年9月6日〜10月2日午後11時59分まで、直販サイト「ムービック」で受け付けている。発送は11月15日ごろから順次の予定。ジャージは「アキラ」が描いた動物たちの総柄12月20日ごろ発送予定のジャージ2着は、いずれもトラックジャケットタイプ。やわらかい生地を採用するほか、ゆったりとしたサ