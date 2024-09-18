元バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（40）が結婚したことを18日、自身のSNSで報告した。お相手は事務所「OWNMODELS」に所属するモデル・KOUKI。栗原さんは「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします」と結婚を発表し「お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います」と記した。また、「また、お腹には新しい命を授かることができました」と妊娠していることも報告し「安定期に入りまし