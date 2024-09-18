＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇18日◇東京・両国国技館18歳の序二段五十三枚目・安琉海（安治川）の激闘後の姿に視聴者が熱視線。予想外の大変身を遂げた髪型に「ライオンキング」「爆発」などの反響が寄せられた。【映像】力士が予想外の"大変身"令和五年十一月場所に初土俵を踏んだ安琉海。中部農林高校時代には、幕内経験者の千代ノ皇らを輩出した相撲部で3年間稽古を重ね、全国大会でも活躍した。まだ大銀杏を結えない