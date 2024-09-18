気象庁の森隆志長官は18日の定例記者会見で、8月に初めて発表した南海トラフ地震臨時情報について、発表時の情報発信の在り方を検討する考えを明らかにした。「より深く理解してもらうことが課題で、一層の普及啓発に努めたい」と述べ、日頃からの理解度向上に向けた取り組みも進めるとしている。8月8日に、宮崎県で震度6弱を観測した日向灘の地震直後の記者会見には、防災上の呼びかけを担う内閣府の担当者が同席しなかった。