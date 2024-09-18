北海道・知床沖で観光船が沈没した事故で、運航会社社長桂田精一容疑者（61）が逮捕された18日、地元・斜里町の関係者からは「一つ一つ対策を積み重ねたい」との安全運航への決意や「被害者と向き合ってほしい」との声が聞かれた。「家族が納得できる状況で進んでいけば」。知床小型観光船協議会の神尾昇勝会長（48）は逮捕を受け、願いを強くした。事故後、出航可否を複数社で判断するなどのルールを策定したといい「安全な運