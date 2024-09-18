Image: Proxima Studio / Shutterstock.com 5万円台、ふむふむ。2024年末から2024年初頭にかけて発表されるとみられている、Nintendo Switchの後継機。このNintendo Switch 2（仮称）の価格について、著名リーカーが言及しています。過去の噂よりも低価格『Grand Theft Auto VI』のDiscordにてmoistycharlieと名乗る人物がリークするところによると、Nintendo Switch 2の価格は400ドル（約5