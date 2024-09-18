北海道は美食の宝庫。国内随一の面積を誇るからこそ、その地域ならではの特産品が数多く生み出されています。ここではお取り寄せできるおすすめの特産品をご紹介。地域の特性と生産者のこだわりが詰まった逸品を、ぜひ味わってみてください。トマトのまち・沼田町の完熟トマトケチャップ空知管内の北西部にある沼田町では、?加工用トマト生産量日本一のまち〞を目指し、栽培から加工、販売、消費、PRまでを「NUMATA TOMATO T