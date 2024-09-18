一昨年のホープフルSで2着だったトップナイフの半弟となるバッデレイト(牡3、栗東・上村洋行厩舎)が、神戸新聞杯(3歳牡牝・GII・芝2200m)で重賞初制覇を狙う。 バッデレイトは父サトノダイヤモンド、母ビーウインド、母の父スピニングワールドの血統。半兄のトップナイフは22年のホープフルSなど、重賞で2着4回の実力馬。同じくステラウインドは15年の万葉Sの勝ち馬で、同年の七夕賞で2着、14年の函