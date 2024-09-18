名古屋市中区の松坂屋名古屋店では、9月18日から全国の『ご当地バウム』を集めた「バウムクーヘン博覧会」が始まりました。会場の松坂屋名古屋店には全国47都道府県から280種類以上の『ご当地バウム』が勢ぞろいしました。中心に桃の羊かんを詰めた、愛知の「まるっと幸せ桃バウム」や、三重の鈴鹿抹茶を使った上品な味わいのものもあります。一口に「バウムクーヘン」と言っても、見た目も味も種類豊富で、「博