SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「腕」でした！■解説上から読むと「右腕（みぎうで）」左から読むと「上腕（じょうわん）」右に向かって読むと「腕前（うでまえ）」下に向かって読むと「腕白（わんぱく）」パッと思い浮かびましたか