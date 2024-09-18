【モデルプレス＝2024/09/18】King ＆ Princeの永瀬廉、オズワルドの伊藤俊介らが、19日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜よる10時〜）に出演。完全オフのプライベート映像が公開される。【写真】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤とのラブラブ2ショット◆永瀬廉＆伊藤俊介、仲良し飲み会にカメラ密着番組共演をキッカケに親交が生まれた永瀬＆伊藤。恵比寿でのカラオケ飲み会の様子がVTRで公開される。永瀬