夫から予想外の言葉に、ショックを受けることも少なくありません。夫の思いがけない言動に悩んでいる女性は、どのように対応していけばよいのか迷うでしょう。今回は、家族を悩ませる夫の困った行動を紹介します。他人の評価を気にする「夫が他人の目を過度に気にするタイプで、それが原因で家庭内にストレスが溜まっています」（29歳／女性）夫が外部の評価を気にするあまり、家庭内でのやり取りにもその影響が見られることがあり