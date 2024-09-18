真田広之が主演・プロデューサーを務めた米有料テレビFX制作のドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』（全10話）が９月15日（現地時間）、ロサンゼルスで開催された米テレビ界のアカデミー賞といわれる第76回エミー賞で、史上最多の18冠の快挙を達成した。真田は日本人初の主演男優賞を受賞。さらには作品賞、アンナ・サワイの主演女優賞、監督賞などを獲得した。制作費100億円というハリウッドスケールFXにとってこれまで最も製作費が高い