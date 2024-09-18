横スクロール探索型・科学アドベンチャーゲーム『ノナプルナイン：アシンプトート』がSteamストアページを開設した。同作はこだわりと執念に満ちており、制作期間は今年でなんと12年目に突入。現在も発売に向けて鋭意開発中だという。Steam：ノナプルナイン：アシンプトート：https://store.steampowered.com/app/3145650謎の研究施設からの脱出を目指すポイント＆クリック型アドベンチャーゲーム『ノナプルナイン：アシンプトート